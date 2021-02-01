В Мьянме военные удерживают парламентариев в их резиденции в Нейпьидо, столице государства. Об этом пишет Reuters со ссылкой на представителей законодательного органа страны.

Военные грузовики заблокировали выезды из резиденции. По словам парламентариев, им не позволяют выходить из здания.

Ранее представители высших органов власти были задержаны неизвестными на фоне продолжающейся эскалации напряженности в стране. После этого военные в Мьянме объявили чрезвычайное положение сроком на год и назначили врио президента.

В посольстве РФ в Мьянме призвали граждан остерегаться мест скопления людей.