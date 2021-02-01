В Госдуме не оценили предложение Кравчука провести повторный референдум в Крыму

Идея первого президента Украины Леонида Кравчука провести повторный референдум в Крыму является нелогичной. Об этом заявил депутат Госдумы Андрей Козенко, передает РИА «Новости».

По словам Козенко, на Украине пока не понимают, как пользоваться механизмом референдума.

«Людям нужно предложить выбор, а не ставить в тупик лишенными логики вопросами о статусе тех земель и живущих там людей, которые к Украине сегодня никакого отношения не имеют», — заявил депутат.

Он также отметил, что Кравчук, видимо, забыл «важный исторический момент», а именно тот факт, что референдум в Крыму уже давно прошел — в 2014 году.

Ранее Кравчук заявил о необходимости проведения референдума по вопросу возвращения под контроль Киева Донбасса и Крыма.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.