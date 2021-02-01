Военные пообещали провести в Мьянме свободные и честные выборы

Главнокомандующий вооруженными силами Мьянмы старший генерал Мин Аунг Хлайн заверил, что после окончания действия режима чрезвычайного положения, объявленного в стране на год, власть будет передана демократически избранному гражданскому правительству. Об этом сообщает сайт новостного холдинга Myawady, который принадлежит военным этого государства.

Он подчеркнул, что ВС страны в период действия режима ЧП будут осуществлять свою деятельность и властные полномочия «в полном соответствии с положениями конституции Союза Мьянма 2008 года ради процветания истинной многопартийной демократической системы».

Генерал отметил, что после выполнения задач периода действия режима ЧП в Мьянме проведут «свободные и честные выборы», после которых власть перейдет партии, выигравшей их.

Ранее представители высших органов власти были задержаны неизвестными на фоне продолжающейся эскалации напряженности в Мьянме. После этого военные в стране объявили чрезвычайное положение сроком на год и назначили врио президента.

В понедельник, 1 февраля, в посольстве России в в Мьянме рассказали о россиян, находящихся в этой стране.