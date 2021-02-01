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Президент России Владимир Путин во время возложения цветов к могиле Бориса Ельцина на Новодевичьем кладбище в связи с 90-летием со дня его рождения, 1 февраля 2021 года Президент России Владимир Путин во время возложения цветов к могиле Бориса Ельцина на Новодевичьем кладбище в связи с 90-летием со дня его рождения, 1 февраля 2021 года

Путин возложил цветы на могилу Ельцина

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Президент России Владимир Путин в честь 90-летия со дня рождения первого президента РФ Бориса Ельцина возложил цветы к его могиле на Новодевичьем кладбище в Москве, передает РИА «Новости».

1 февраля исполнилось 90 лет со дня рождения Ельцина. Он был главой России с 10 июля 1991-го по 31 декабря 1999 года.

Агентство отмечает, что вдова первого президента страны Наина Ельцина, сотрудники «Ельцин Центра», друзья и соратники политика также в этот день возложили цветы к могиле Ельцина.

Ранее член МОК, президент Федерации тенниса РФ Шамиль Тарпищев заявил, что Россия смогла избежать гражданской войны благодаря Борису Ельцину.

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