Путин возложил цветы на могилу Ельцина

Президент России Владимир Путин в честь 90-летия со дня рождения первого президента РФ Бориса Ельцина возложил цветы к его могиле на Новодевичьем кладбище в Москве, передает РИА «Новости».

1 февраля исполнилось 90 лет со дня рождения Ельцина. Он был главой России с 10 июля 1991-го по 31 декабря 1999 года.

Агентство отмечает, что вдова первого президента страны Наина Ельцина, сотрудники «Ельцин Центра», друзья и соратники политика также в этот день возложили цветы к могиле Ельцина.

Ранее член МОК, президент Федерации тенниса РФ Шамиль Тарпищев заявил, что Россия смогла избежать гражданской войны благодаря Борису Ельцину.