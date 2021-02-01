МИД: Россия не получила от ФРГ ответов по существу по делу Навального

Россией не было получено от Берлина ответов по существу на запросы Генеральной прокуратуры по делу Алексея Навального, передает ТАСС со ссылкой на заявление МИД РФ.

Как сообщалось, российская Генпрокуратура направила первый запрос в Минюст ФРГ еще 27 августа 2020 года. Статс-секретарь МИД Германии Мигель Бергер дважды пообещал российскому послу в Берлине, что запросы российской стороны удовлетворят.

«По состоянию на 1 февраля 2021 года ответа по существу от германской стороны не поступало», — отметили в российском внешнеполитическом ведомстве.

Ранее стало известно, что прокуратура поддержит требование ФСИН заменить Алексею Навальному условный срок на реальный по делу »Ив Роше».