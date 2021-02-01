Путин возложил цветы на могилу Ланового

Президент России Владимир Путин посетил могилу народного артиста СССР Василия Ланового на Новодевичьем кладбище в Москве и возложил к ней цветы. Об этом сообщает «Кремлевский пул РИА».

Российский лидер, вспоминая актера, рассказал, что они были хорошо знакомы.

«Действительно, в последние годы всегда шли вместе в строю «Бессмертного полка», — заявил Путин журналистам.

По его словам, Лановой «оставил очень яркий след в искусстве» и «в судьбах очень многих людей». Глава государства отметил, что образы, которые этот артист создавал, «влияли на воспитание целых поколений».

1 февраля Василия Ланового похоронили на Новодевичьем кладбище в Москве.

Вечером 28 января жена Ланового, актриса Ирина Купченко, сообщила, что актер кончался в возрасте 87 лет.

До этого артист несколько недель находился в больнице из-за осложнений, вызванных коронавирусом нового типа, он пережил клиническую смерть.