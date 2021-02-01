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Оппозиционер Илья Яшин в офисе РПР-ПАРНАС на Пятницкой улице Оппозиционер Илья Яшин в офисе РПР-ПАРНАС на Пятницкой улице

Суд в Москве арестовал Илью Яшина за неповиновение полицейскому

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Измайловский суд Москвы на десять суток арестовал председателя совета депутатов столичного муниципального округа Красносельский Илью Яшина. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на его адвоката Михаила Бирюкова.

Юрист рассказал, что его клиент получил административный арест за неповиновение полицейскому.

Как уточнил Бирюков, суд признал Яшина виновным по статье 19.3 КоАП России («Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции»).

До этого сообщалось, что московский суд заключил под стражу мужчину, бросившего файер в полицейских на незаконной акции в столице 23 января.

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