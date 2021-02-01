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Новости политики

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Зеленского поддерживают только четверть украинцев

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Почти половина жителей Украины (45,8%) считают, что в стране необходимо провести досрочные президентские выборы. Об этом следует из опроса, который провел центр «Социальный мониторинг». Его результаты приводит РИА «Новости».

По данным исследования, только 43% украинцев высказались против подобного голосования, 11,1% — затруднились ответить.

Если бы выборы президента Украины прошли в ближайшую неделю, среди тех, кто определился и выразил готовность голосовать, Зеленского поддержат 25,6% опрошенных.

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