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Новости политики

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Псаки: в Белом доме не скучают по твитам Трампа

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Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что в Белом доме не скучают по твитам экс-президента США Дональда Трампа, передает РИА «Новости».

«Не могу сказать, что мы скучаем по нему в Twitter», — сказала она журналистам.

Представители СМИ также задали Псаки вопрос, поддерживает ли президент США Джо Байден решение социальной сети Twitter, которая навсегда заблокировала аккаунт Трампа, Она ответила, что данное решение принимал сам Twitter. Однако, как указала пресс-секретарь Белого дома, Байден не раз заявлял о необходимости сокращения «полных ненависти высказываний» в соцсетях.

Ранее cообщалось, что мессенджер Snapchat навсегда заморозит аккаунт Трампа.

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