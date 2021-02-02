Рейтинг Байдена опустился на 2 п. п. по сравнению с первыми днями президентства

| Бернст Ю.

Рейтинг избранного президента США Джо Байдена опустился на 2 процентных пункта (п. п.) по сравнению с первыми днями пребывания на посту, пишет газета Hill.

Соответствующее исследование проведенно изданием совместно с Исследовательской службой Харриса с 28 по 29 января. Согласно его результатам, работу Байдена на посту главы государства одобряет 61% опрошенных. При этом в ходе опроса 21-22 января положительно о работе Байдена отзывались 63% респондентов.

Опрос также выявил падение уровня одобрения деятельности демократа Байдена среди избирателей-республиканцев с 30% до 24%. Поддержка среди сторонников демократов осталась на прежнем уровне — 94%.

Опрос проводился среди 945 зарегистрированных избирателей.

На днях польский политолог указал на «признаки шизофрении» в политике Байдена.