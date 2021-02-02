Блинкен пообещал Украине активную экономическую и военную помощь

| Бернст Ю.

Госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен в беседе со своим украинским колерной Дмитрием Кулебой пообещал Киеву активную экономическую и военную помощь. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление представителя Госдепартамента Нед Прайс.

Блинкен также отметил, что США «уделяют приоритетное внимание суверенитету, территориальной целостности и евроатлантическим устремлениям Украины».

Кроме того, обсуждалось «дипломатическое решение вопроса о российской агрессии на востоке Украины и в Крыму», рассказал Прайс.

В свою очередь Кулеба ранее сообщил о «начале нового дня» в отношениях с США. Украинский министр заявил, что в ходе первого телефонного разговора с Блинкеном договорился сделать более амбициозным стратегическое партнерство между Вашингтоном и Киевом.