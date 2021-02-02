В Мьянме военные отстранили 11 министров

В Мьянме военные, которые провели госпереворот, переназначили еще 11 министров. Об этом сообщает новостной портал «Мьявади».

Кроме того, в отставку были отправлены 24 замглавы ведомства. Соответствующий документ был подписан главнокомандующим вооруженных сил Мьянмы Мин Аунг Хлайном.

В частности новые министры были назначены в мид, минфин, минобразования, минтранс, минздрав, министерство по делам Союза, министерство планирования, а также министерство пограничной охраны.

Отстраненные заместители работали в этих ведомствах, а также в министерстве информации и минкульте.

При этом глава министерства здравоохранения и спорта Мьинт Тхве рассказал о добровольном уходе с должности.

Ранее представители высших органов власти Мьянмы были задержаны неизвестными на фоне продолжающейся эскалации напряженности. После этого военные объявили чрезвычайное положение в стране сроком на год и назначили врио президента.

Накануне американский президент Джо Байден пригрозил Мьянме возвращением санкций.