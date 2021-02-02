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Новости политики

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СМИ узнало, что команда Байдена попросила журналистов заранее предоставить вопросы для брифингов

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Команда президента США Джо Байдена обращалась к журналистам, которые участвовали в брифинга в Белом доме, с просьбой показать заранее подготовленные вопросы. Об этом сообщает The Daily Beast.

Портал отмечает, что это происходило неоднократно. До этого, по данным издания, перед брифингом пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки.

При этом СМИ уточняет, что журналисты были обеспокоены такими запросами со стороны американской администрации.

«Пресса не может делать свою работу в пресс-комнате, если Белый дом выделяет и выбирает те вопросы, которые им нужны», — уточнил собеседник портала.

В администрации Байдена не стали отрицать соответствующие данные, отметив, что это сделано для налаживания отношений с прессой.

Ранее рейтинг Байдена опустился на 2% по сравнению с первыми днями президентства.

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