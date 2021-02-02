В Мьянме военные отпустили часть задержанных чиновников

В Мьянме военное правительство страны отпустило большую часть задержанных ранее во время госпереворота главных министров, которые являются главами регионов. Об этом сообщает агентство Синьхуа.

Согласно данным источника агентства, правительство разрешило им выйти на свободу во вторник, 2 февраля, утром.

Кроме того, военные выпустили и задержанных членов правящей партии Мьянмы.

«Могут произойти перестановки в рядах главных министров путем назначения на эти посты квалифицированных людей», — подчеркнул собеседник.

Ранее представители высших органов власти Мьянмы были задержаны неизвестными на фоне продолжающейся эскалации напряженности. После этого военные объявили чрезвычайное положение в стране сроком на год и назначили врио президента.

Накануне военное правительство закрыло авиасообщение со страной.