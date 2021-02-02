Рада утвердила санкции против Никарагуа за открытие консульства в Крыму

Верховная рада Украины утвердила решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) страны о введении санкций против Никарагуа, передает ТАСС.

Отмечается, что соответствующее постановление во вторник, 2 февраля, поддержали 322 парламентария.

По словам секретаря СНБО Алексея Данилова, причиной санкционных мер стало открытие почетного консульства Никарагуа на территории республики Крым и города Севастополя летом 2019 года.

Открытие консульства, которое состоялось 10 ноября прошлого года, также в Верховной раде назвали незаконным.

Постановление украинского парламента вступило в силу с момента его принятия.

Впервые Киев заявил о своей готовности ввести «жесткие секторальные санкции» против Манагуа в ноябре 2020 года.