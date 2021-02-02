Лавров надеется на честное обсуждение с главой МИД Швеции ситуации с Навальным

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что надеется на честное и открытое обсуждение с главой МИД Швеции Анн Линде инцидента с Алексеем Навальным, передает ТАСС.

Открывая переговоры с Линде, Лавров отметил, что Россия и Швеция как соседи должны быть особо заинтересованы в «нормальных, добрых отношениях».

«Все эти вопросы мы хотим обсудить честно, открыто, без какого-либо предубеждения», — сказал российский министр о ситуации с блогером.

По словам Лаврова, нет ответа на вопрос о том, как шведская лаборатория сделала вывод об отравлении Навального «Новичком». Глава МИД указал, что это не соответствует требованиям о транспарентности.

20 августа самолет, в котором летел Навальный, экстренно приземлился в Омске, откуда блогера доставили в больницу. 21 августа врачи заявили, что основной диагноз — это нарушение обмена веществ.

Затем блогера перевезли в Германию. Немецкие врачи заявили о его отравлении веществами из группы «Новичок», но соответствующих доказательств не предоставили.

По возвращении в Россию Навальный был арестован в рамках дела »Ив Роше». 2 февраля Симоновский суд Москвы на выездном заседании в Мосгорсуде рассматривает вопрос замены условного срока блогера на реальный. ФСИН требует заменить условный срок Навальному на 3,5 года колонии.