Тимошенко призвала Верховную раду уволить главу «Нафтогаза»

Бывший премьер-министр Украины, лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко попросила депутатов Верховной рады поддержать ее постановление об увольнении главы НАК «Нафтогаз Украины» Андрея Коболева, передает РИА «Новости».

Политик считает, что данное решение позволит снизить цены на газ в стране.

«Мы вносим проект постановления, и тоже попросим всех лидеров фракций подписать, о директивах правительства уволить Коболева и всю его коррумпированную шайку», — сказала Тимошенко с трибуны парламента во вторник, 2 февраля.

В октябре прошлого года глава «Нафтогаза Украины» Андрей Коболев заявил, что против руководства компании завели уголовное дело.