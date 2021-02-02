Посольство США объяснило наблюдение дипломатов за процессом по Навальному

Посольство США в России назвало стандартной дипломатической практикой наблюдение за судебными процессами в стране пребывания. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Это стандартная практика для дипломатических миссий по всему миру — наблюдать за судебными процессами в стране пребывания», — говорится в сообщении.

Посольство отмечает, что просило российские власти о возможности наблюдать за судебным процессом удаленно, но не получило ответа.

20 августа самолет, в котором летел Навальный, экстренно приземлился в Омске, откуда блогера доставили в больницу. 21 августа врачи заявили, что основной диагноз — это нарушение обмена веществ.

Затем блогера перевезли в Германию. Немецкие врачи заявили о его отравлении веществами из группы «Новичок», но соответствующих доказательств не предоставили.

По возвращении в Россию Навальный был арестован в рамках дела »Ив Роше». 2 февраля Симоновский суд Москвы на выездном заседании в Мосгорсуде рассматривает вопрос замены условного срока блогера на реальный. ФСИН требует заменить условный срок Навальному на 3,5 года колонии.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию заседания суда.

30 декабря 2014 года Замоскворецким судом Навальный был приговорен к 3,5 годам условно по делу «Ив Роше» с испытательным сроком в 5 лет, несмотря на то, что в это время он уже был условно осужденным по другому уголовному делу.

В августе 2017 года Симоновский районный суд Москвы удовлетворил ходатайство ФСИН о продлении испытательного срока Навального на 1 год, до 30 декабря 2020 года.

Таким образом, с начала 2015 года и до 8 июля 2019 года Навальный имел сразу два испытательных срока по двум приговорам об условном осуждении по разным уголовным делам. Навальный стал, возможно, единственным человеком в России, у которого было два условных срока одновременно.