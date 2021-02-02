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Новости политики

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Путин и президент Аргентины обсудили коронавирус

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Президенты России и Аргентины Владимир Путин и Альберто Фернандес обсудили по телефону борьбу с коронавирусом. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

«Альберто Фернандес поблагодарил за осуществляемые поставки в Аргентину российской вакцины «Спутник V», которая активно используется в проводимой в стране кампании по массовой вакцинации населения», — говорится в сообщении.

Фернандес подчеркнул, что российский препарат высокоэффективен.

Кроме того, лидеры государств обсудили двусторонние отношения стран.

Ранее сообщалось, что президент Аргентины привился «Спутником V».

Россия была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V».

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