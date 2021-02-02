Канцелярия Эрдогана провела первые переговоры с администрацией Байдена

Официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын и помощник Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан провели переговоры. Об этом пишет Анатолийское агентство.

Отмечается, что Калын и Салливан обсудили отношения Анкары и Вашингтона, Сирию, Ливию, Восточное Средиземноморье, Афганистан, Нагорный Карабах и Кипр.

Телефонный разговор стал первым контактом канцелярии президента Турции Тайипа Эрдогана и администрации американского главы государства Джо Байдена.

Ранее рейтинг Байдена опустился на 2% по сравнению с первыми днями президентства.