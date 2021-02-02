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Новости политики

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Глава МИД Германии отреагировал на приговор Навальному

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Глава МИД ФРГ Хайко Маас осудил приговор, вынесенный основателю Фонда борьбы с коррупцией (организация включена Минюстом в список иноагентов) Алексею Навальному. Об этом говорится в сообщении в Twitter министерства.

«Это горький удар по основным свободам и верховенству закона в России. Уже в 2017 году Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) подверг критике уголовное преследование по этому делу и назвал приговор произвольным. Алексей Навальный должен быть немедленно освобожден», — говорится в сообщении.

Ранее суд отменил условный срок Навального по делу »Ив Роше» и заменил его на 3,5 года реального в колонии общего режима.

30 декабря 2014 года Замоскворецким судом Навальный был приговорен к 3,5 года условно по делу «Ив Роше» с испытательным сроком в 5 лет, несмотря на то, что в это время он уже был условно осужденным по другому уголовному делу.

В августе 2017 года Симоновский районный суд Москвы удовлетворил ходатайство ФСИН о продлении испытательного срока Навального на 1 год, до 30 декабря 2020 года.

Таким образом, с начала 2015 года и до 8 июля 2019 года Навальный имел сразу два испытательных срока по двум приговорам об условном осуждении по разным уголовным делам. Навальный стал, возможно, единственным человеком в России, у которого было два условных срока одновременно.

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