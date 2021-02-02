Адвокаты Трампа отрицают, что он подталкивал толпу к штурму Капитолия

Адвокаты бывшего президента США Дональда Трампа считают, что у Сената нет полномочий, чтобы запретить политику занимать государственные должности. Об этом пишет Reuters.

Кроме того, защитники заявили, что Трамп не подстрекал своих сторонников к штурму Капитолия.

3 ноября в США прошли президентские выборы, на которых победил демократ Джо Байден, однако его предшественник республиканец Дональд Трамп не признал результаты выборов и оспаривал их в судах.

6 января сторонники действующего президента США Дональда Трампа штурмовали здание Конгресса США, прервав заседание, на котором парламент должен был утвердить итоги минувших выборов.

13 января палата представителей Конгресса США проголосовала за принятие резолюции об импичменте Трампу, она будет рассмотрена Сенатом. Процесс по импичменту начнется 8 февраля. Политик уже назначил двух главных адвокатов.