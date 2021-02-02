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Новости политики

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Президент Франции отреагировал на приговор Навальному

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Президент Франции Эмманюэль Макрон призвал освободить Алексея Навального. Об этом он пишет у себя в Twitter.

«Вынесенный Навальному приговор недопустим. Политические разногласия никогда не являются преступлением. Мы призываем немедленно освободить его», — написал он.

До этого глава МИД ФРГ Хайко Маас осудил приговор, вынесенный Навальному. Аналогичное заявление сделали его коллега из Великобритании Доминик Раааб и госсекретарь США Энтони Блинкен

Ранее суд отменил условный срок Навального по делу «Ив Роше» и заменил его на 3,5 года реального в колонии общего режима.

30 декабря 2014 года Замоскворецким судом Навальный был приговорен к 3,5 года условно по делу «Ив Роше» с испытательным сроком в 5 лет, несмотря на то, что в это время он уже был условно осужденным по другому уголовному делу.

В августе 2017 года Симоновский районный суд Москвы удовлетворил ходатайство ФСИН о продлении испытательного срока Навального на 1 год, до 30 декабря 2020 года.

Таким образом, с начала 2015 года и до 8 июля 2019 года Навальный имел сразу два испытательных срока по двум приговорам об условном осуждении по разным уголовным делам. Навальный стал, возможно, единственным человеком в России, у которого было два условных срока одновременно.

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