Зеленский ввел санкции в отношении трех украинских телеканалов

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении решения Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о применении санкций против телеканала «112 Украина», телеканалов NewsOne, ZIK, а также «112 Украина» и вещающих под его логотипом региональных каналов. Соответствующий документ был опубликован на сайте главы государства.

Согласно документу, было введено в действие решение СНБО от 2 февраля 2021 года «О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)».

В приложении к указу говорится, что под санкции попадут телерадиокомпания «112 Украина», ее региональные каналы «Новый формат», «Ариадна ТВ», «ТВ Выбор», «Партнер ТВ» и «Лидер ТВ», а также компания «Новости 24 часа» (телеканал NewsOne) и предприятия «Новые коммуникации» (телеканал ZIK). Ограничительные меры в отношении них решено применить сроком на пять лет.

Кроме того, депутат от партии «Оппозиционная платформы — За жизнь» (ОПЗЖ) Тарас Козак, владеющий каналами «112 Украина», NewsOne и ZIK, также оказался под персональными санкциями.

В указе сказано, что санкции предусматривают «аннулирование или приостановление лицензий и других разрешений», которые «являются условием для осуществления определенного вида деятельности». Также ограничения предполагают «запрет пользования радиочастотным ресурсом Украины», «прекращение предоставления услуг по ретрансляции/распространению телепрограмм», блокировку активов телеканалов.

Ранее сообщалось, что Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания проверит каналы «112 Украина», NewsOne и ZIK из-за трансляции встречи главы политсовета «Оппозиционной платформы» Виктора Медведчука с президентом России Владимиром Путиным.