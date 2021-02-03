В Молдавии у российского дипломата изъяли свыше $60 тысяч

Таможенная служба Молдавии изъяла у российского дипломата свыше $60 тыс., которые он не задекларировал, намереваясь улететь из страны из аэропорта Кишинева. Об этом сообщает сайт Таможенной службы республики.

В таможне отметили, что мужчину не задержали, так как это противоречит международным конвенциям.

Там указали, что пограничная полиция проинформировала службу «о наличии серьезных оснований полагать», что в личном багаже аккредитованного в Кишиневе дипломата, есть предметы, вывоз которых запрещен молдавским законодательством.

«В результате проверки, проведенной таможенниками с согласия и в присутствии дипломата, в его багаже ​​была обнаружена незаявленная иностранная валюта, если будет доказано, что деньги получены в качестве зарплаты или иным законным путем, то их вернут», — сказано в сообщении.

В посольстве России данный инцидент пока не прокомментировали.

Из Молдавии без декларирования физлицам можно вывозить валюту в сумме не более €10 тыс.