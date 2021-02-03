МЭР предложило дать Крыму особый правовой статус для защиты от санкций

Минэкономразвития России разработало законопроект об особом правовом статусе Крыма и Севастополя, сообщает РБК со ссылкой на текст документа.

Инициативой предлагается сделать конфиденциальной информацию об инвесторах, которые вкладывают средства в «особые административные районы» (ОАР) на полуострове.

Таким образом федеральные власти хотят защитить инвесторов от санкций.

Как отметили в ведомстве, ОАР будут привлекательны для российских компаний, которые уже попали под санкции или рискуют стать подсанкционными из-за деятельности в Крыму.

Ранее в Крыму заявили, что антироссийские санкции Запада сработали как бумеранг.