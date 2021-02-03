Слушать новости
Размер шрифта
Маленький текст
Средний текст
Большой текст

Новости политики

close

Депутат Госдумы назвал советы Госдепа США «отравой»

Прослушать новость
Остановить прослушивание
Скопировать ссылку

Следование советам американского Госдепартамента является «отравой» для любой страны, уверен депутат Госдумы Руслан Бальбек. Об этом он заявил в беседе с РИА «Новости».

Парламентарий отметил, что США постоянно требуют от России «неприемлемых действий». При этом Бальбек напомнил, что Украина потеряла 30% территорий и «должна всему миру» из-за следования советам Госдепа.

«Я бы даже сказал, что советы от Госдепа – это отрава для страны», – подчеркнул депутат.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон не имеет отношения к несанкционированным акциям в России.

Добавьте «Газету.Ru» в ваши источники в Яндекс Новостях.
Подписывайтесь на канал @gazetaru в Telegram.