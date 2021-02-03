В Совфеде оценили слова адмирала США о возможности ядерной войны

Первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров прокомментировал заявление американского адмирала Чарльза Ричардса о возможности начала ядерной войны с Россией и Китаем, передает РИА «Новости».

«Ни один здравомыслящий военный, профессионал даже в страшном сне не может представить себе начало ядерной войны», — заявил сенатор.

По его словам, сегодняшние военные, как правило, боятся, что такой сценарий может стать реальностью.

Ранее Ричардс заявил, что США нужно готовиться к ядерной войне с Россией и Китаем, поскольку это «очень реальная перспектива».