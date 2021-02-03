Зеленский объяснил введение санкций против телеканалов

Президент Украины Владимир Зеленский назвал «трудным» решение о введении санкций против украинских телеканалов и объяснил его борьбой с пропагандой, мешающей стране на пути к Евросоюзу.

«Украина решительно поддерживает свободу слова. Не пропаганду, финансируемую страной-агрессором, которая мешает Украине на пути к Европейскому союзу и евроатлантической интеграции. Борьба за независимость – это борьба в информационной войне за правду и европейские ценности», – написал глава государства на своей странице в Twitter.

2 февраля Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО о применении санкций в отношении украинских телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZiK сроком на пять лет. После его указа каналы прекратили вещание. Сами телеканалы обвинили главу государства в «политической расправе над неугодными СМИ».

Впоследствии украинская партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» объявила, что инициирует импичмент Зеленскому после его решения о санкциях.