Слушать новости
Размер шрифта
Маленький текст
Средний текст
Большой текст

Новости политики

close
Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал в Басманном суде Москвы, 10 июля 2020 года Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал в Басманном суде Москвы, 10 июля 2020 года

Фургал отвергает все обвинения

Прослушать новость
Остановить прослушивание
Скопировать ссылку

Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал категорически отвергает все предъявленные ему обвинения, сообщает ТАСС со ссылкой на одного из адвокатов Михаила Карапетяна.

«Сергей Иванович вину в инкриминируемых ему преступлениях категорически отрицает», – заявил представитель защиты.

3 февраля Следственный комитет России предъявил Фургалу обвинение в окончательной редакции. По версии следствия, он был организатором преступной группы, совершившей в 2004-2005 годах покушение на убийство Александра Смольского и убийства Евгения Зори и Олега Булатова.

Фургала задержали 9 июля по обвинению в организации убийств. Басманный суд Москвы арестовал чиновника на два месяца, в настоящее время срок ареста продлен до 9 марта.

Добавьте «Газету.Ru» в ваши источники в Яндекс Новостях.
Подписывайтесь на канал @gazetaru в Telegram.