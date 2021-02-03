Украинский эксперт сомневается, что оппозиции удастся объявить импичмент Зеленскому

Украинский политолог и экономист Александр Дудчак в беседе с RT заявил, что оппозиции вряд ли удастся объявить импичмент президенту страны Владимиру Зеленскому.

По словам эксперта, процедура импичмента крайне непростая. В конституции Украины обозначены основания для начала этой процедуры, но, чтобы связать их с Зеленским, «надо постараться».

Кроме того, нужно собрать необходимое количество голосов, что сейчас вряд ли получится сделать, считает Дудчак.

«Устроить импичмент по инициативе оппозиционных сил — это значит создать в украинском обществе мощный пиар этой политической силе», — добавил он.

В среду, 3 февраля, Зеленский подписал указ о введении санкций против телеканалов «112 Украина», NewsOne, ZIKK.

После этого украинская партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» решила инициировать импичмент президенту.