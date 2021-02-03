США одобрили решение Зеленского ввести санкциях против телеканалов

США выразили поддержку решению президента Украины Владимира Зеленского и Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о введении санкций против трех оппозиционных телеканалов. Об этом говорится в опубликованном на Facebook заявлении американского посольства на Украине.

«США поддерживают усилия по противодействию злонамеренному влиянию России, приложенные вчера Украиной по защите суверенитета и территориальной целостности в соответствии с ее законодательством», — сообщается в публикации.

Посольство также отметило необходимость совместной работы в борьбе с дезинформацией «в информационной войне против суверенных государств».

2 февраля Зеленский ввел санкции на пять лет против оппозиционных телеканалов «112.Украина», NewsOne и ZIK и владельца этих каналов — депутата Верховной рады от фракции «Оппозиционная платформа – За жизнь» Тараса Козака. Пресс-секретарь Зеленского заявила о подтвержденном финансировании этих телеканалов из РФ. Свое решение глава государства объяснил борьбой с пропагандой, мешающей стране на пути к Евросоюзу. Сами телеканалы обвинили главу государства в «политической расправе над неугодными СМИ».