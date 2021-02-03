США назвали сроки принятия решений по санкциям против «Северного потока — 2»

В госдепе США рассказали, когда американская администрация примет решение по санкциям в отношении «Северного потока — 2». Об этом сообщает ТАСС.

Официальный представитель госдепартамента Нед Прайс отмечает, что Белый дом сделает выбор в вопросе введения ограничительных мер после завершения строительства или сертификации газопровода.

«Мы будем следить за действиями по завершению или сертифицированию трубопровода, и, если подобные действия состоятся, мы примем решения о применимости санкций», — сказал Прайс.

Реализация проекта «Северный поток — 2» была приостановлена из-за введенных США в декабре 2019 года санкций против подрядчиков газопровода. Президент Владимир Путин заявил в январе 2020 года, что «Северный поток — 2» будет достроен российскими силами, но строительство завершится на несколько месяцев позже, чем было запланировано.

Ранее директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин объяснил возможное смягчение санкций США по «Северному потоку – 2».