Госдеп: продление ДСНВ дает время для обсуждения вопросов стратегической стабильности

Продление Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) дает США возможность для более широкого обсуждения вопросов стратегической стабильности. Как сообщает «Интерфакс», об этом заявил представитель Госдепартамента Нед Прайс.

«Продление ДСНВ, дает нам время и пространство для разговора о более широких элементах стратегической стабильности, контроля над вооружениями, элементах, которые мы хотели бы обсуждать», — сказал Прайс.

Он добавил, что Вашингтон критикует Москву и при этом соглашается на продление договора, и в этом нет никакого противоречия.

«Здесь нет никакого диссонанса, и общий знаменатель, которого мы придерживаемся в данном случае, - это наши интересы. Очевидно, что в наших интересах добиться полного, пятилетнего продления действия ДСНВ», — заявил Прайс.

О продлении ДСНВ договорились президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден в ходе телефонного разговора, который состоялся 26 января.

В среду, 3 февраля, соглашение о продлении договора официально вступило в силу.