Байден пообещал, что его семья не будет вмешиваться в государственные дела

Президент США Джо Байден заявил, что его семья не будет вмешиваться в государственные дела или внешнюю политику.

«Мы будем поступать с этим, как во времена администрации Обамы-Байдена. Никто из нашей семьи или широкого семейного круга не будет вовлечен ни в какие государственные дела или внешнюю политику», — сказал он в интервью изданию People, добавив, что ни у кого из членов его семьи нет соответствующей должности.

При бывшем американском лидере Дональде Трампе его дочь Иванка занимала пост первого советника президента, а зять Джаред Кушнер был старшим советником и занимался вопросами Ближнего Востока.

Ранее стало известно, что Байден перед президентскими выборами попросил свою семью «следить за своими делами».