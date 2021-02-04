Партия «Оппозиционная платформа — за жизнь» начала процедуру импичмента Зеленского

Украинская политическая партия «Оппозиционная платформа — за жизнь» (ОПЗЖ) объявила о начале процедуры импичмента президента Владимира Зеленского. Резолюция была принята на внеочередном съезде партии в четверг, 4 февраля.

«Съезд постановил депутатской фракции ОПЗЖ в Верховной раде начать процедуру отстранения Зеленского от должности президента Украины в порядке импичмента», — говорится в публикации на сайте партии.

Отмечается, что такое решение было принято партией в связи с «антиконституционными и противоправными» действиями главы государства, который ввел санкции против депутата парламента Украины, члена политсовета ОПЗЖ Тараса Козака и заблокировал работу трех оппозиционных телеканалов.

2 февраля Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО о применении санкций в отношении украинских телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZiK сроком на пять лет. После его указа каналы прекратили вещание. Сами телеканалы обвинили главу государства в «политической расправе над неугодными СМИ». 3 февраля партия «Оппозиционная платформа — за жизнь» заявила, что инициирует процедуру импичмента Зеленскому, «который поиздевался над избирателями и страной».