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Новости политики

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Путин утвердил критерии оценки эффективности работы российских губернаторов

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Президент России Владимир Путин подписал указ, который устанавливает критерии оценки эффективности работы высших руководителей в регионах. Соответствующий документ был опубликован на официальном портале правовой информации.

Всего в списке 20 критериев, среди которых: доверие к власти, уровень бедности, численность населения субъекта, ожидаемая продолжительность жизни при рождении, уровень образования, объем жилищного строительства. Также в качестве критериев оценки эффективности работы губернаторов указываются: число посещений культурных мероприятий, «цифровая зрелость» органов государственной власти и т.д.

Кроме того, согласно указу, администрации президента поручено разработать и в месячный срок представить на утверждение методику расчета показателя. Кроме того, до 1 марта, необходимо представлять президенту соответствующий доклад.

Указ вступает в силу со дня его подписания.

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