Белый дом намерен более эффективно противодействовать России

Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что новый внешнеполитический курс администрации Джо Байдена позволит более эффективно «противодействовать России». Его слова приводит ТАСС.

«Мы будем в состоянии противодействовать России более эффективно. И мы будем лучше готовы к тому, чтобы заниматься угрозами от изменения климата до пандемий и ядерного распространения», — сказал советник американского лидера, комментируя новый внешнеполитический курс США в ходе брифинга в Белом доме.

По его словам, в отличие от прошлой администрации нынешняя будет делать шаги для привлечения России к ответственности «за спектр злонамеренной деятельности», включая вмешательство в американскую демократию, отравление граждан на европейской земле при помощи химического оружия и хакерские атаки. При этом Салливан не назвал конкретных действий, которые Белый дом собирается предпринять в отношении Москвы.

Ранее сообщалось, что в Конгресс США внесли новый проект о санкциях против России, в котором упоминается дело Алексея Навального и расследование убийства Бориса Немцова. Документ также предусматривает призыв к администрации США, согласно которому, Белый дом обязан выяснить, нарушала ли Россия американские законы, запрещающие использование химического и биологического оружия.