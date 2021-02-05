Трамп отказался давать показания по делу об импичменте

Бывший президент США Дональд Трамп не будет давать показания по делу об импичменте, заявили его адвокаты. Об этом сообщает CNN.

Представители защиты Трампа сочли запрос показаний признаком того, что палата представителей не может доказать свои обвинения, указано в сообщении.

«Президент не будет давать показания в ходе неконституционного разбирательства», – подтвердил советник Трампа Джейсон Миллер.

До этого сообщилось, что демократы в палате представителей конгресса США потребовали от Трампа дать показания под присягой по делу об импичменте.

3 ноября в США прошли президентские выборы, на которых победил демократ Джо Байден, однако его предшественник республиканец Дональд Трамп не признал результаты выборов и оспаривал их в судах.

6 января сторонники на тот момент действующего президента США Дональда Трампа штурмовали здание конгресса, прервав заседание, на котором парламент должен был утвердить итоги минувших выборов.

13 января палата представителей конгресса США проголосовала за принятие резолюции об импичменте Трампу, она будет рассмотрена сенатом. Процесс начнется 8 февраля.