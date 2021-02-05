Конгресс США наказал предлагавшую импичмент Байдену конгрессвумен

Палата представителей конгресса США проголосовала за лишение конгрессвумен от республиканцев Марджори Тейлор Грин постов в двух комитетах за подстрекательские высказывания, в том числе за поддержку насилия против демократов, сообщает Reuters.

За лишение Грин постов в бюджетном комитете и комитете по вопросам образования и труда проголосовали 230 членов палаты представителей, в том числе 11 республиканцев.

Марджори Тейлор Грин известна поддержкой различных теорий заговоров. Кроме того, она внесла на рассмотрение палаты представителей статьи импичмента новому президенту США Джо Байдену в его первый день на посту.