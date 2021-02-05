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Новости политики

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Парламент Бразилии одобрил упрощающий регистрацию «Спутника V» закон

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Верхняя палата парламента Бразилии одобрила закон, обязывающий в течение пяти дней регистрировать вакцины от коронавируса нового типа, уже одобренных за рубежом. Об этом сообщает G1.

Как заявил депутат Гениньо Зулиани, подобная мера позволит ускорить распространение в стране, например, российской вакцины «Спутник V».

Нормативный акт направлен на подписание президенту Жаиру Болсонару, который может одобрить закон или наложить вето, указано в сообщении.

4 февраля стало известно, что министерство здравоохранения Бразилии готово приступить к переговорам о приобретении российской вакцины от коронавируса «Спутник V».

Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V».

Подробнее — на официальном сайте российской вакцины от коронавируса.

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