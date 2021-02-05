В США изучат «влияние» России на американских экстремистов

Комитет сената конгресса США по разведке изучит предполагаемое влияние зарубежных стран, в том числе России, на американские антиправительственные экстремистские группировки. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на нового председателя комитета Марка Уорнера.

По его словам, сенаторы намерены установить, есть ли у таких группировок связи с организациями в Европе и с Россией. Расследование будет проводиться в отношении сторонников превосходства белой расы, антифашистского движения «Антифа», а также других радикальных группировок, рассказал Уорнер.

Ранее президент США Джо Байден поручил администрации оценить риски внутреннего экстремизма после беспорядков в Вашингтоне.

3 ноября в США прошли президентские выборы. Основными претендентами на пост главы государства стали демократ Джо Байден и действующий лидер, республиканец Дональд Трамп. По результатам всенародного голосования и голосования выборщиков, победил Байден, однако Трамп не признал результаты выборов и оспаривал их в судах.

6 января сторонники на тот момент действующего президента США Дональда Трампа штурмовали здание Конгресса США, прервав заседание, на котором парламент должен был утвердить итоги минувших выборов. После этого Конгресс США официально утвердил победу Байдена, а Трамп осудил насилие в Капитолии и пообещал гарантировать мирную передачу власти.

13 января палата представителей конгресса США проголосовала за принятие резолюции об импичменте Трампу, она будет рассмотрена сенатом. Процесс начнется 8 февраля.