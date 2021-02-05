Лавров назвал «отсутствие нормальности» главной проблемой в отношениях РФ и ЕС

Министр иностранных дел России Сергей Лавров считает, что главной проблемой в отношениях между российским государством и Европейским союзом является «отсутствие нормальности». Об этом информирует ТАСС.

Такое мнение глава МИД РФ выразил во время переговоров в Москве с верховным представителем Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем.

По его словам, это нездоровая ситуация, «которая не приносит блага никому».

Лавров подчеркнул, что сторонам следует провести честный обзор положения дел в отношениях РФ и ЕС. Он отметил, что этот вопрос давно «назрел и перезрел».

«Рассчитываю, что помимо других вопросов, которые вы планируете заострить, мы сможем поразмышлять и на эту основополагающую тему», — обратился российский министр к Боррелю.

Накануне сообщалось, что Лавров поговорит с Боррелем об искажении Западом фактов происходящего в РФ.