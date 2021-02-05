В Кремле назвали неприемлемыми «нотки ультимативности» в заявлениях Байдена о РФ

«Нотки ультимативности» в заявлениях президента США Джо Байдена в адрес России неприемлемы. Об этом заявил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков в пятницу, 5 февраля.

«Мы уже сказали, что мы не будем внимать такого рода заявлениям, каким-то менторским заявлениям, не собираемся», — подчеркнул Песков.

Ранее Байден, выступая в Госдепартаменте, пообещал противостоять «агрессивным» действиям России. Американский лидер заявил, что РФ будет платить за свои «агрессивные действия», а Америка — защищать жизненные интересы американцев.