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Новости политики

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Из России за участие в несанкционированных акциях выслали трех дипломатов стран ЕС

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Россия выслала трех дипломатов из ФРГ, Польши и Швеции за участие в несанкционированных акциях. Об этом сообщает EU Observer со ссылкой на источники.

Согласно сообщению, это было сделано во время пресс-конференции главы европейской дипломатии Жозепа Борреля и министра иностранных дел России Сергея Лаврова.

2 февраля суд отменил условный срок Навального по делу «Ив Роше» и заменил его на 3,5 года реального в колонии общего режима, но учел срок домашнего ареста. После этого ведущие страны Запада, в том числе США, Германия, Франция и Великобритания обратились с призывом к российским властям освободить его.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала вмешательством в дела РФ присутствие иностранных послов в суде.

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