В парламенте Украины заявили о невозможности импичмента Зеленскому

Президенту Украины Владимиру Зеленскому невозможно объявить импичмент, у фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» нет необходимого числа голосов депутатов в парламенте. Об этом заявил глава правящей партии «Слуга народа» Александр Корниенко, передает РИА «Новости».

«Это невозможно. Для запуска процедуры импичмента необходимо создать следственную комиссию в Раде из 150 депутатов, у ОПЗЖ этого количества нет. Видимо, это их политическая позиция», — сообщил он.

Как заявил представитель президента в Конституционном суде Украины Федор Вениславский, для начала процедуры импичмента нужны голоса 300 депутатов, а чтобы его объявить, надо 375 голосов.

По его словам, заявление фракции «Оппозиционной платформы» об импичменте «не имеет ни политического, ни юридического основания».

«Президент не боится импичмента. Именно Владимир Зеленский инициировал принятие закона об импичменте. Потому что уверен, что его действия не являются и не будут противозаконными», — сказал он.

Президент Украины Владимир Зеленский 2 февраля подписал указ о введении санкций против депутата Верховной рады, члена партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Тараса Козака, а также восьми обществ с ограниченной ответственностью сроком на пять лет. В частности, речь идёт и об аннулировании лицензий на вещание принадлежащих ему телеканалов — 112, NewsOne, ZIK. Все три оппозиционных телеканала уже прекратили свое вещание на телевидении, трансляция доступна только на YouTube, а президента тем временем обвиняют в диктатуре.