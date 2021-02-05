Меркель: Запад сможет справиться с расхождениями по «Северному потоку — 2»

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что считает расхождения среди стран Запада по проекту «Северный поток — 2» не столь большими, как может показаться. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Что касается «Северного потока — 2», то мы часто говорили о том, что с одной стороны, это экономический проект, с другой стороны, у него есть политические последствия, и это играет большую роль в трансатлантических отношениях», — сказала Меркель.

По ее словам, она обсуждала с президентом Франции Эммануэлем Макроном проблемы энергоснабжения. Меркель подчеркнула, что у Франции есть атомная энергетика и для нее роль газа менее существенна, чем для Германии.

«Что касается администрации Байдена, то, разумеется, мы вступим в переговоры с этой администрацией», — заявила Меркель.

Ранее в бундестаге предложили ввести мораторий на «Северный поток — 2».

Реализация проекта «Северный поток — 2» была приостановлена из-за введенных США в декабре 2019 года санкций против подрядчиков газопровода. Президент Владимир Путин заявил в январе 2020 года, что «Северный поток — 2» будет достроен российскими силами, но строительство завершится на несколько месяцев позже, чем было запланировано.