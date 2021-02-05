Зеленский пригрозил санкциями за ведение бизнеса в Крыму и в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что будет инициировать санкции против тех, кто ведет бизнес в Крыму и на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса. Видеообращение Зеленского опубликовано в его Telegram-канале.

«Все те, для кого бизнес с этими территориями [Крымом и Донбассом] является нормой, те, для кого поддерживать связи с незаконными формированиями и псевдоструктурами на этих территориях является нормой, все они составляют угрозу Украине. А значит, страна будет с ними бороться», — сказал он.

Зеленский подчеркнул, что он, как президент, будет действовать любыми доступными законными способами «для нейтрализации подобных угроз», в том числе при помощи санкций.

Президент Украины Владимир Зеленский 2 февраля подписал указ о введении санкций против депутата Верховной рады, члена партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Тараса Козака, а также восьми обществ с ограниченной ответственностью сроком на пять лет. В частности, речь идёт и об аннулировании лицензий на вещание принадлежащих ему телеканалов — 112, NewsOne, ZIK. Все три оппозиционных телеканала уже прекратили свое вещание на телевидении, трансляция доступна только на YouTube, а президента тем временем обвиняют в диктатуре.