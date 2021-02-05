Экс-глава МI-5 получил должность при королевском дворе

Королева Великобритании Елизавета II назначила бывшего главу службы контрразведки МI-5 Эндрю Паркера на должность лорда-камергера при своем дворе. Об этом говорится в заявлении Букингемского дворца, передает ТАСС.

Отмечается, что Паркер займет высшую придворную должность с 1 апреля, придя на смену Уильяму Пилу, который работал на этом посту на протяжении более 14 лет.

Паркер станет восьмым лордом-камергером за время правления 94-летней Елизаветы II.

Лорд-камергер заведует хозяйством королевского двора. Также он является каналом коммуникации между монархом и палатой лордов британского парламента, а также организует государственные визиты и свадебные церемонии с участием членов королевской семьи.

Паркер, родившийся в 1962 году, является выпускником Кембриджского университета, где он изучал естественные науки. Он работал в МИ-5 с 1983 года, а возглавил службу в 2013 году. Паркер занимал пост руководителя британской контрразведки почти семь лет и покинул его в прошлом апреле.