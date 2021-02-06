Джонсон и Макрон обсудили Россию и борьбу с COVID-19

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и президент Франции Эммануэль Макрон провели телефонные переговоры, во время которых обсудили совместные усилия по борьбе с коронавирусом, а также Россию, Йемен и другие международные темы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление канцелярии главы британского правительства.

Как отмечается в заявлении, премьер, общаясь с французским лидером, подчеркнул, что мировые лидеры сыграют важную роль «в эффективном распространении вакцин с целью одолеть пандемию» COVID-19. Во время телефонного разговора оба политика также согласились с тем, что «успешная глобальная программа вакцинации потребует совместных усилий правительств».

Еще Макрон и Джонсон затронули ряд международных тем. Как уточнила канцелярия, речь идет об Иране, Йемене, Ливии и России.

В сообщении говорится, что глава правительства Британии и французский президент «согласились с тем, что деятельность Великобритании, Франции и других европейских стран продолжает оставаться ключевой в вопросе создания более безопасного мира».

Кроме того, британский премьер в ходе беседы отметил, что выход Соединенного Королевства из Евросоюза «открыл огромные возможности по углублению и расширению двусторонних отношений с Францией».

Ранее Макрон поддержал позицию ФРГ по вопросу газопровода «Северный поток — 2».